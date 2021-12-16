Чернушинский район, Пермский край, , 12:51 — REGNUM В Чернушинском районе Пермского края суд вынес приговор в отношении женщины, жестоко убившей свою внучку. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Приговор Argumenti.ru

Установлено, что в декабре 2020 года пермячка приняла дома роды у своей дочери. Не желая содержать и воспитывать внучку, женщина влила младенцу в рот уксусную кислоту.

Суд назначил жительнице региона 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать основное наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.