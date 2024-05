Берлин, 16 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Немецкая краут-рок-группа Tangerine Dream анонсировали первый за пять лет альбом под названием Raum, выпустив в качестве лид-сингла заглавный трек пластинки. Об этом 16 декабря сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Raum — это первая запись с одноименного альбома Tangerine Dream. Она следует за мини-альбомом Probe 6−8, премьера которого состоялась в ноябре 2021 года — в нём также была представлена 14-минутная версия песни Raum.

Торстен Кешнинг из Tangerine Dream, Хошико Яманэ и Пол Фрик создали Raum, используя архивные записи покойного экс-вокалиста Эдгара Фрезе за период с 1977 по 2013 год. Новая пластинка станет доступна слушателям 25 февраля 2022 года и включит в себя семь новых песен.