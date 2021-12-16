Кишинёв, 16 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Представители транспортных предприятий и водители маршрутных автобусов 16 декабря вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал Jurnal.

Протест

По данным журналистов, протестующие частично перекрыли проспект Штефана чел Маре перед зданием правительства республики. Они оставили небольшой коридор для машин, но движение затруднено. Как рассказали водители журналистам, ранее планировалось провести акцию на соседней площади, но там были установлены карусели и павильоны.

Сообщается, что по всей стране автоперевозчики отменили большинство рейсов. Их также поддержали водители в Гагаузии.

Перевозчики требуют поднять стоимость проезда в автобусах. Они заявляют, что расходы выросли, в том числе из-за введения акцизов на топливо. Протестующие также обвиняют руководство министерства инфраструктуры и регионального развития в «коррупции».

Стоит отметить, что водители маршруток в Кишинёве уже выходили на акцию протеста в ноябре. Власти на это никак не отреагировали.