Бразилиа, 16 декабря 2021, 13:02 — REGNUM Шесть сетей европейских супермаркетов заявили 15 декабря о полном либо частичном прекращении продажи импортированной из Бразилии говядины. Таким образом они выступают против вырубки лесов Амазонки для расширения нелегальной мясной промышленности. Об этом сообщает Reuters.
Сети отказываются от закупок у крупнейшего в мире производителя говядины JBS. Бойкот был объявлен после публикации бразильского издания Reporter Brasil, которая раскрывает схемы JBS по покупке и перепродаже под своим брендом скота, выращенного на незаконно вырубленном участке амазонских джунглей.
JBS сообщила Reuters, что не приемлет незаконную вырубку лесов и уже заблокировала более 14 тысяч поставщиков за несоблюдение политики компании. Также производитель заметил, что расследование Reporter Brasil касается только пяти из 77 000 прямых поставщиков JBS, и что эти поставщики соблюдали политику компании на момент закупок.
Вырубка лесов в Бразилии резко возросла с приходом к власти Жаира Болсонару, отменившего меры по защите окружающей среды. Президент заявил, что нацелен на расширение сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.
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