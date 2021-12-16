Бразилиа, 16 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Шесть сетей европейских супермаркетов заявили 15 декабря о полном либо частичном прекращении продажи импортированной из Бразилии говядины. Таким образом они выступают против вырубки лесов Амазонки для расширения нелегальной мясной промышленности. Об этом сообщает Reuters.

lubasi Амазонка

Сети отказываются от закупок у крупнейшего в мире производителя говядины JBS. Бойкот был объявлен после публикации бразильского издания Reporter Brasil, которая раскрывает схемы JBS по покупке и перепродаже под своим брендом скота, выращенного на незаконно вырубленном участке амазонских джунглей.

JBS сообщила Reuters, что не приемлет незаконную вырубку лесов и уже заблокировала более 14 тысяч поставщиков за несоблюдение политики компании. Также производитель заметил, что расследование Reporter Brasil касается только пяти из 77 000 прямых поставщиков JBS, и что эти поставщики соблюдали политику компании на момент закупок.

Вырубка лесов в Бразилии резко возросла с приходом к власти Жаира Болсонару, отменившего меры по защите окружающей среды. Президент заявил, что нацелен на расширение сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

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