Киев, , 12:48 — REGNUM Чем вероятнее будет перспектива встречи президентом России и Украины, тем дальше Киев будет от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 декабря, комментируя высказывания Владимира Зеленского.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

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Как сообщалось ранее, президент Украины заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» для встречи с Владимиром Путиным.

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«Зачем Владимиру Зеленскому нужна встреча с президентом России, понятно всем. Зачем президенту России встречаться с Владимиром Зеленским, непонятно никому.

Более того, совершенно ясно, что, чем вероятнее будет перспектива такой встречи, тем дальше Киев будет от выполнения своих обязательств по «Минску — 2». После такой — надеюсь, что невероятной — встречи, тем более ничего сделать для выполнения Минских соглашений Зеленский не сможет: его под крики типа «Окончательно продался москалям!» уничтожат украинские же нацисты и на этой волне перехватят у него власть. Нам это надо? Нет, это надо только наиболее русофобским силам в США и Западной Европе.

Ну, а «Северный поток-2» — это совсем невероятный повод для встречи президента России с президентом Украины. Время на европейском газовом рынке сейчас работает на «Газпром».