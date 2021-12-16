Москва, , 12:47 — REGNUM То, что в России сокращается объем предоставленных банками потребительских кредитов, связано с ужесточением требований, которые предъявляет ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Ирина Ларионова. Так она прокомментировала данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым выдачи потребительских кредитов в России сокращаются уже третий месяц подряд.

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«Основным фактором стало повышение коэффициентов риска по ссудам, предоставляемым клиентам с высокой долговой нагрузкой, — сказала она. — Регулятор с 1 июля 2021 года повысил коэффициент риска по ссудам клиентов, у которых показатель долговой нагрузки составляет более 80% (то есть затраты на обслуживание кредитов занимают более 80% их ежемесячного дохода). Другой причиной стало более сдержанное потребительское поведение домашних хозяйств, кредитная нагрузка которых существенно возросла в предшествующие периоды и стала обременительной».

По ее мнению, данный тренд в начале 2022 года, скорее всего, сохранится, поскольку национальный регулятор очень внимательно отслеживает состояние этого сегмента кредитного рынка.

«Более того, не исключается дальнейшее ужесточение требований к оценке рисков банками и резервирования капитала», — добавила Ларионова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России вырос средний размер потребительского кредита.