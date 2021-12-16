Краснодар, 16 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Первую в России трансплантацию почки с помощью робота нового поколения Da Vinci Xi провели специалисты краснодарского ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» (НИИ-ККБ № 1). Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба главной клиники региона.

John Campbell Почка

«Подобная операция на роботе четвертого поколения была выполнена в России впервые. Орган пересадили 39-летнему пациенту, который находился на программном гемодиализе с 2020 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что операция длилась в течение шести часов и ее проводил заместитель главного врача по урологии, руководитель краевого уронефрологического центра, главный внештатный уролог и трансплантолог краснодарского минздрава Владимир Медведев, которому ассистировали хирурги краевой клиники Георгий Палагута и Кирилл Чернов, а также медицинская сестра — Анастасия Линник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов открылось в Ельце на улице Спутников, 13.