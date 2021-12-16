Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Ближайшие изменения тарифов на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге запланированы на лето 2022 года. В среднем платежка за коммунальные услуги вырастет на 3,5%, однако больше всего подорожает электричество — на 5%. Об этом 16 декабря сообщил председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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С 1 июля 2022 года тарифы на коммунальные услуги вырастут: теплоснабжение — на 3,6%, газоснабжение — на 3,3%, электроснабжение — на 5%.

По словам Коптина, рост тарифа за электроэнергию обусловлен необходимостью соблюдения предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Петербурга установленных ФАС России, и учитывает необходимость сокращения перекрестного субсидирования в сфере электроэнергетики.

Что касается тарифов на водоснабжение и водоотведение, на 2022 год установлен «исторически минимальный темп роста» — 1,7%.

«Таким образом, суммарный прирост составит 3,5%», — заметил чиновник.