Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступят к модернизации трамвайной инфраструктуры в 2022 году. Работы будут взаимосвязаны с реализацией проекта «Донской экспресс», который предполагает запуск электрички в аэропорт «Платов». Об этом сообщил заместитель донского губернатора — министра транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

A.Savin Волгоградский скоростной трамвай

«Мегаполису нужен высокоскоростной трамвай, который решит вопрос с транспортной доступностью отдельных микрорайонов и разгрузит городские магистрали от автомобилей. В ближайших планах реализация «Донского экспресса», что просто обязывает нас синхронизировать два этих проекта. На карте южной столицы должны появиться точки пересечения трамвая и пригородной электрички», — сказал Окунев.

ИА REGNUM сообщало, что проект «Донской экспресс», предполагающий запуск электрички в аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону), оценивается в 110 млрд рублей. Сумма инвестиций в проект модернизации ростовского трамвая составит 51,18 млрд рублей.