Барнаул, 16 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 16 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7635 человек, причём 29 (+2) из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Суточный прирост выявленных заражённых составил 503.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 112 314 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 88 680 человек (+724 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 595 (-12 за сутки), из них 227 подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 924 человека, +66 за сутки) и ОРВИ (79 528 человек, +424 за сутки).

Что касается заразившихся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 66 (всего 4637). Это один из самых самых больших показателей за все время пандемии.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8860 (на 583 больше за минувшие сутки).

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