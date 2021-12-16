Челябинск, 16 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Челябинске завершили конкурсное производство, открытое ранее в отношении МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Об этом говорится в определении, размещённом на сайте областного арбитражного суда.

Арбитражный суд Челябинской области

Региональное управление ФНС теперь обязано представить в суд копию свидетельства о том, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности «ЧелябГЭТ» в связи с окончанием конкурсного производства. Определение может быть обжаловано в течение десяти дней

Как сообщало ИА REGNUM, «ЧелябГЭТ» был признан банкротом в 2017 году. В отношении предприятия ввели процедуру наблюдения. А горэлектротранспорт и управление им передали одноимённому ООО.