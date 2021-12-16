Москва, , 12:43 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку по факту столкновения самолёта и автомобиля в аэропорту «Шереметьево», сообщили 16 декабря в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным СК, около 10:00 при перемещении воздушного судна, следовавшего из Москвы в Канкун, произошло его касание с машиной для противообледенительной обработки самолетов.

«В результате транспортное средство опрокинулось, водитель получил повреждения и был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.

Следователи работают на месте происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства случившегося и размер причинённого ущерба.