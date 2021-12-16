Ульяновск, , 12:43 — REGNUM В Ульяновской области на фоне снижения заболеваемости ковидом растёт число выздоравливающих. Это следует из статистики, опубликованной федеральным оперативным штабом РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По данным на 16 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 116 520 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 303 человека. Отметим, что последнюю неделю заболевают от 303 до 306 жителей.

Победили коронавирус 112 164 человека, доля выздоровевших составляет 96,26%. Из них 15 декабря вылечились 476 пациентов.

Читайте также: В Ульяновской области выявили ещё 303 случая заражения коронавирусом

Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3590 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в сделано 1 547 861 лабораторное исследование на коронавирус, каждые сутки проводится до 6 тыс. тестов. Показатель тестирования в Ульяновской области достигает 300 в расчёте на 100 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами пандемии в Ульяновской области стали ещё 12 человек