Москва, 16 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (91%) считают нелегальный алкоголь опасным для жизни. Не согласны с этим 5% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опороса ВЦИОМ.

Алкоголь

Более половины россиян (72%) согласны с тем, что нелегальный алкоголь дешевле легального, только 16% так не считают. По мнению опрошенных, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%. Затруднились ответить 42%.

Почти каждый пятый (19%) сталкивался с нелегальной водкой (28% среди мужчин), 15% сталкивались с нелегальным шампанским, 14% — с нелегальным коньяком, по 6% — с нелегальными виски и пивом.

Телефонный опрос проведен 11 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда большинство жителей РФ (69%). Не употребляют алкоголь 31%.

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