Ханты-Мансийск, , 12:42 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) кондуктор в грубой форме выгнала из автобуса подростка с ДЦП, не по своей вине пропустившего остановку — водитель не остановился в положенном месте. Об этом сообщила мать ребёнка в своём Instagram-аккаунте.

Подъемника в автобусе нет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал: «Выходи. Ты не стоял около двери», — пишет сургутянка.

Так как у ребёнка ДЦП, то ему трудно было донести до сознания кондуктора, что автобус должен останавливаться в положенном месте, а не по требованию пассажира. Мальчик стал снимать разъярённого кондуктора на телефон, та же пыталась вырвать телефон из рук.

«Ладно было бы лето. Но на улице мороз — 17. За спиной тяжёлый рюкзак и мне пришлось пешком идти гораздо большее расстояние, чем нужно. Ну они же обязаны были остановиться или хотя бы спросить, может кто будет выходить», — сказал ребёнок после инцидента.

Как пояснили изданию Ura.ru в горадминистрации Сургута, по данному инциденту уже началась проверка.