Пермь, , 12:42 — REGNUM В Пермском крае выявили 660 новых заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 16 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах лечение проходят 2119 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 254 человека. Из них 111 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе достигло 151 698. Выздоровели 131 047 пермяков. По причине коронавирусной инфекции скончались 7189 человек. За последние сутки зафиксировано 20 летальных исходов.