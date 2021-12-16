Москва, , 12:41 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о замене ставки LIBOR на специальную ставку ЦБ, которая применяется к банкам в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Предусматривается замена ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой ЦБ для целей соответствующей нормы. При этом максимальный размер процентной ставки, которая вводится в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.

Для обеспечения единообразных подходов к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях.

Процентные ставки в рублях, долларах США и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно (при наличии соответствующих операций на рынке), охватывая различные по срокам продукты: как вклады «до востребования», так и широкий диапазон срочных вкладов в разрезе сроков привлечения средств: от «до 30 дней» до «свыше 3 лет», отмечают авторы законопроекта.

С принятием закона ЦБ пойдет в русле мировых тенденций — на финансовых рынках прекращают использования ставки LIBOR в качестве базовой.

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