Барнаул, , 12:40 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 16 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 111 872 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 4613 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация Yarregion.ru

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Из общего числа привитых 95 702 жителя региона получили первую прививку (на 610 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 966 942 человека (всего +7829 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 52 838 ревакцинированных (+349 за сутки). Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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