Москва, 16 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о выбранном виде использования земельного участка, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Прописывается, что в отношении земельного участка в соответствии с федеральным законом могут быть установлены один или несколько основных, условно разрешенных или вспомогательных видов разрешенного использования. Любой основной или вспомогательный вид разрешенного использования из предусмотренных градостроительным зонированием территорий выбирается правообладателем земельного участка в соответствии с Земельным кодексом РФ и законодательством о градостроительной деятельности.

Правообладателем земельного участка по правилам, предусмотренным федеральным законом, может быть получено разрешение на условно разрешенный вид разрешенного использования. Отметим, что сейчас предусмотрено, что любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Предусматривается, что основной или условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка считается выбранным в отношении такого земельного участка со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешенного использования в ЕГРН. Внесение в ЕГРН сведений о вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не требуется.

В случае, если в ЕГРН отсутствуют сведения о виде разрешенного использования земельного участка или о таком земельном участке, выбранным считается вид разрешенного использования, указанный в правоустанавливающем или правоудостоверяющем документе на конкретный земельный участок, выданном до 31 января 1998 года.