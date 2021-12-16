Москва, , 12:39 — REGNUM Российские школьники на основных и промежуточных международных олимпиадах смогли завоевать почти 100 медалей. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

Школьники (сс ) Рита Бондарь

Уточняется, что такие данные были представлены 13 декабря на Всероссийском совещании по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году, в котором приняли участие более 700 человек.

«На совещании были представлены основные результаты и достижения олимпиадного движения. Так, российские школьники показывают стабильно высокие достижения на международном уровне: ребята завоевали 67 медалей (42 золотые, 17 серебряных и 8 бронзовых) на десяти промежуточных международных олимпиадах и 32 медали (25 золотых и 7 серебряных) на семи основных международных олимпиадах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московским школам рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря.