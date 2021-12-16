Шерегеш, Кемеровская область, 16 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш сгорело популярное кафе «Монтана». Об этом сообщили оцевидцы крупного пожара.

Скриншот со страницы vk.com/instructor_sheregesh

«Сегодня очень печальная новость — на секторе Е ночью сгорело кафе «Монтана». Сектор Е сегодня не работает», — отметили подписчики паблика «Инструкторы. Шерегеш» в соцсети «ВКонтакте».

В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 01:56 (время местное) 16 декабря.

«На момент прибытия первого подразделения одноэтажное кафе горело по всей площади. В результате пожара кафе сгорело полностью. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали редакции сайта NGS42.RU в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что предварительная причина — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.