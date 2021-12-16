Белгород, , 12:41 — REGNUM В Белгородской области 16 декабря подтверждено 292 новых случая заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество положительных тестов на COVID-19 превысило 78 тысяч. Выписаны за сутки 604 пациента, шестеро скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 78 019 носителей инфекции. Справились с заражением 66 068 человек. Лечатся в стационарах 1 723 пациента, амбулаторно — 8 576 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 653 человека.

Двукратную вакцинацию от COVID-19 прошли 894 817 белгородцев, всего на прививки записались 999 748 человек, в том числе 1 957 заявок поданы за последние сутки.