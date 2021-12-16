Бухарест, 16 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Каждый румынский пенсионер, имеющий ежемесячный доход на общую сумму в 4000 леев ($916), будет обязан платить ежегодный налог в пользу системы здравоохранения страны. Об этом 16 декабря со ссылкой на решение Министерства финансов Румынии сообщила бухарестская газета «Adevarul».

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Как заявил на заседании правительства в Бухаресте глава румынского минфина Флорин Кыцу, нововведение призвано «устранить перекосы в налоговой системе» и привлечь в государственный бюджет дополнительные средства.

«Сегодня в Румынии пенсионеры освобождены от обязательной уплаты взносов в фонд медицинского страхования, однако есть разница между минимальным и максимальным размером пенсии, — резюмировал, в частности, он. — Таким образом, необходимо хотя бы частично уравнять в правах эту категорию румынских граждан».

По какой формуле будет рассчитываться очередной «медицинский налог», пока не сообщается. Предполагается, что сумма новых сборов будет составлять не менее 2% от получаемой пенсии в 4000 леев.

Напомним, Румыния входит в число самых бедных стран Европейского союза. Средняя пенсия в стране составляет 1265 леев ($289).