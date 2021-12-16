Ульяновск, , 12:37 — REGNUM В Ульяновской области жители продолжают умирать от ковида. Соответствующие новые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 16 декабря, в регионе от осложнений, вызванных заражением новой коронавирусной инфекцией, умерли ещё 12 человек. Это на два летальных случая меньше, чем было сутками ранее.

Всего в Ульяновской области скончались 3590 ковидных больных, что составляет 3,08% от числа заболевших. Из них за последний месяц умирали от девяти до 18 человек каждые сутки.

Напомним, в декабре завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Краснополка Карсунского района Ульяновской области. На эти цели потрачено 7,5 млн рублей. Первичную медицинскую помощь здесь будут получать 500 сельчан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего до конца 2021 года в регионе планируется завершить строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

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