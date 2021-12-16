Москва, 16 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Российское рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» опубликовало рейтинг компаний с самыми высокими среднемесячными заработными платами сотрудников.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Так, первое место занял НОВАТЭК, где среднемесячная зарплата в 2020 году составляла более 260 тыс. рублей. На втором месте находтся компания «Совкомфлот» (254 тыс. рублей). Тройку лидеров замыкает «Полюс» со среднемесячным окладом в 239 тыс. рублей. В топ-10 также вошли «Яндекс» и OCS (дистрибьютор проектных решений).

Замыкают рейтинг DNS GROUP, «Связной», «Магнит», «Монетка»,"Синара», КамАЗ, АвтоВАЗ и оператор государственной почтовой сети — «Почта России», пишет РБК.

Отмечается, что среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году в целом по экономике РФ составила 51,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса исследовательского центра портала superjob.ru, получать заработную плату по «чёрной» или «серой» схеме готовы 40% жителей России. Согласны трудится только за «белую» зарплату 36%.

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