Москва, 16 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о льготном проживании и питании для одаренных детей в специализированных научных центрах при вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Инициатива направлена на повышение доступности обучения для одаренных детей в специализированных научных центрах (СУНЦ) при государственных вузах.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Согласно нормам, питание и проживание одаренных детей в школах-интернатах при вузах будет оплачиваться за счет бюджета.

Сейчас в России действуют 10 специализированных научных центров для одаренных детей.