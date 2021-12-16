Кострома, 16 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Костромской области повысился размер родительской платы за детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора департамента образования и науки региона Елена Ляпина.

Admoblkaluga.ru В детском саду

Повышение платы обусловлено ростом цен на продукты питания и внесением изменений в санитарные нормы, по которым дети должны получать 100% рациона суточного питания в дошкольном учреждении. Рост составит в среднем 8,6% или 170 рублей в месяц по региону.

Максимальный размер платы для каждого муниципалитета устанавливает администрация Костромской области, конкретную стоимость содержания ребёнка в день определяет уже сам муниципалитет.

Плата за детский сад зависит от возраста ребёнка и его времени пребывания в дошкольном учреждении. К примеру, в Костроме минимальная плата за группу кратковременного пребывания для детей до 3 лет в 2022 году составит 45 рублей 89 копеек в день (плюс 3 рубля 63 копейки к 2021 году). Максимальная плата за круглосуточное пребывание в детском саду для ребят от 3 до 7 лет — 134 рубля 23 копейки (рост на 10 рублей).

Норма устанавливается раз в год. Новые правила вступили в силу с 1 декабря 2021 года и будут действовать по 1 декабря 2022 года. Последний раз плата повышалась год назад.