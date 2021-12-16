Нальчик, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отмечается улучшение эпидемической ситуации по коронавирусу. Снижается число новых случаев заражения опасной инфекцией, меньше становится число госпитализированных. В связи с этим власти региона намерены смягчить ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков по итогам проведенного 15 декабря «муниципального часа».

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«В нашей республике при сохранении тенденции к улучшению эпидситуации возможно некоторое послабление ограничительных мер. Данный вопрос сейчас прорабатываем со специалистами. В текущей ситуации важно продолжать прививочную кампанию, а также соблюдение мер профилактики», — заявил глава субъекта РФ.

Напомним, в Кабардино-Балкарии в течение последнего месяца прирост заболевших COVID-19 снизился со 130 до 96 человек в сутки. Из-за снижения числа госпитализаций были свернуты около 400 коек в ковидных госпиталях.

В Кабардино-Балкарии действует система предъявления сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов при посещении мест массового пребывания людей, в том числе торговых центров, предприятий общепита, при заселении в гостиницы. Приостановлено проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, закрыты фудкорты, детские развлекательные центры.