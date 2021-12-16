Джакарта, 16 декабря 2021, 12:35 — REGNUM Семь человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на четыре района Восточной Явы в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Торнадо, сопровождавшийся проливным дождем, также повредил 515 домов.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии передало информацию о раннем предупреждении об умеренном и сильном дожде, сопровождаемом молнией и сильным ветром.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийский регион Малуку.
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