Джакарта, 16 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Семь человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на четыре района Восточной Явы в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

NOAA Photo Library Торнадо

Торнадо, сопровождавшийся проливным дождем, также повредил 515 домов.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии передало информацию о раннем предупреждении об умеренном и сильном дожде, сопровождаемом молнией и сильным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийский регион Малуку.