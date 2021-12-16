Москва, 16 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о Фонде развития территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» создается путем реорганизации и слияния государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (Фонд защиты прав дольщиков). Фонд развития территорий является правопреемником указанных организаций.

Фонд будет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.

Среди целей фонда — создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также содействие реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан — участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений.