Уфа, 16 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Экономическая зона «Алга» в Башкирии признана самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года. Об этом 16 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

«Наша особая экономическая зона «Алга» стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года. Результат командной работы! Всех поздравляю», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» создана на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов в мае 2020 года. Ее общая площадь 468 га.