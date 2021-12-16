Краснодар, 16 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Руководство баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» отправило в отставку главного тренера команды Евгения Пашутина. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному желанию. В ближайших матчах руководить командой будет Бранко Максимович.

«В последнее время — уже довольно продолжительное — «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.

Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2019 года.