Варшава, , 12:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 16 декабря опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 22 097 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерло 592 человека, у 505 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений — 3 543 новых случая — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (292 новых случая) за последние 24 часа зафиксировано в Подлясском регионе.

В сообщении указано, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Отмечается, что количество случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей сократилось почти на 20%

В больницах по состоянию на 16 декабря находятся 24 698 пациентов с COVID-19. Из них 2 112 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.