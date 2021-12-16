Тбилиси, 16 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Парламент Грузии принял в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

Сообщается, что расходы на оборону в нём заложены в размере 1,024 млрд лари (около $320 млн), что примерно на 4% больше, чем в текущем году. Замглавы парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Владимир Чачибая, выступая перед депутатами, заявил, что этой суммы недостаточно.

По его мнению, военные расходы Грузии в будущем году нужно увеличить ещё на 300 млн лари (почти $100 млр). Чачибая считает, что «нужно ожидать более агрессивной политики России». У него вызвали беспокойство недавние заявления Москвы о расширении НАТО.

Министр финансов Лаша Хуцишвили, представивший на рассмотрение бюджет, согласился с тем, что предложенный вариант может не отвечать всем актуальным вызовам. Он заявил, что для увеличения бюджета ищут дополнительные источники финансирования.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в штаб-квартире в Брюсселе, заявил, что ожидает активизации процесса продвижения страны в Североатлантический альянс.