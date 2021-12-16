Воронеж, 16 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Плановую комплексную тренировку по отражению атаки террористов провели военные в Воронеже 16 декабря, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Тренировку провели на территории штаба, расположенного в центральной части города, а потому громкие хлопки привлекли внимание жителей.

ИА REGNUM Воронеж

«В Воронеже подразделение антитеррористической деятельности общевойсковой армии Западного военного округа отработало комплексную тренировку с использованием средств имитации по отражению внезапной атаки диверсионных групп «противника» на территорию штаба объединения», — прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа.

Как пояснили в пресс-службе, в соответствии со сценарием диверсанты совершили нападение на контрольно-пропускной пункт на территории воинской части.

«Группа антитеррора оперативно среагировала на угрозу, уничтожив диверсантов и оцепила район для недопущения условных случайных жертв среди гражданского населения. В ходе проверки личный состав антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненого, обнаружение радиационной химической и биологической опасности, а также отработал вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом», — уточнили в пресс-службе.

Что касается громких хлопков, привлекших внимание горожан, то, пояснили в ЗВО, в ходе тренировки было использовано минимальное количество имитационных средств — холостые боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки.