Кемерово, 16 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Следственный комитет России опроверг появившуюся в социальных сетях информацию об уголовном деле в отношении экс-министра здравоохранения Кемеровской области Михаила Малина. В региональном управлении СКР отметили, что процессуальных проверок в отношении него не проводилось.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Напомним, что в начале декабря 2021 года Михаил Малин покинул пост министра здравоохранения Кемеровской области. После этого в сети появились сообщения, что причиной увольнения якобы стали проверки со стороны правоохранителей.

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«В связи с вашим запросом о предоставлении сведений относительно экс-министра минздрава Кузбасса Михаила Малина сообщаем, что процессуальных проверок в отношении данного гражданина сотрудниками СУ СК по Кузбассу не проводилось», — говорится в ответе ведомства редакции NGS42.RU.

Также отмечается, что уголовные дела в отношении него не возбуждались.