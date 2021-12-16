Лондон, , 12:27 — REGNUM Те, у кого есть лишние деньги, могут вкладывают их в возобновляемые источники энергии, но на ближайшую перспективу экономическое и политическое будущее Европы будет зависеть главным образом от газа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 декабря, комментируя публикацию Guardian.

Газпром Gazprom.ru

Как сообщалось ранее, обозреватели британского СМИ со ссылкой на мнение профильных экспертов отметили, что Газпром «всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера» и что вместе с тем российская компания «нашла баланс», продавая именно такое количество газа, которое позволяет не снижать цены.

Читайте также: В Британии упрекнули «Газпром» за желание получать прибыль от продаж газа

«В Европе уже не знают, как изощриться, чтобы смягчить восприятие провала, в котором оказались евросоюзовские бюрократы, а вслед за ними и европейский бизнес в результате политических манипуляций вокруг проекта «Северный поток — 2». То, как в Брюсселе с оглядкой на Вашингтон попытались выстроить свою политику в газовой сфере, больно ударило и по европейскому бизнесу, и по авторитету европейской бюрократии и зависимых от неё политиков в отдельных странах, и по простым гражданам. Чем меньше та или иная страна связала себя с этой линией, тем лучше чувствуют себя её промышленники и жители.

Автор статьи «напоминает», что «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера», но насильно, как говорится, мил не будешь. «Газпром» — это надёжный партнёр для европейцев, но, если его надёжностью злоупотребляют, он вправе защитить свои интересы.