Мурманск, 16 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. С начала года бюджет Мурманской области пополнился почти на 104 млрд рублей налоговых платежей, это на 44% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Urosario.edu.co Бюджет

«Доходная часть консолидированного бюджета Мурманской области сформирована за счет поступлений налога на прибыль организаций, удельный вес которого составляет более половины от всех перечислений или 53 млрд рублей, налога на доходы физических лиц — 38% или 39 млрд рублей, имущественных налогов — 5% или 5,6 млрд рублей, а также налогов на совокупный доход — они обеспечили 4% от общего объема платежей или 4,4 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

Почти 17% из общей суммы поступлений было перечислено в бюджеты муниципальных образований Кольского Заполярья, что составило более 17 млрд рублей. Показатели предыдущего года перевыполнены на 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года доходы бюджета Мурманской области выросли на 30%.