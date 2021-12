Лондон, , 13:44 — REGNUM Британская экспериментальная поп-певица Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эйчисон) выпустила официальный трейлер к документальному фильму «Наедине друг с другом», посвященному последнему студийному альбому исполнительницы how i'm feeling now, который вышел в разгар пандемии коронавируса в мае 2020 года. Об этом 16 декабря информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

В трейлере певица делится со зрителями рассуждениями о самой себе и пандемии коронавируса. Ролик заканчивается на яркой ноте с нарезками рабочего процесса над альбомом.

В феврале 2021 года Charli XCX написала о документальном фильме в своем Instagram-аккаунте: «Документальный фильм рассказывает не только о пятинедельном процессе создания моего альбома, но и обо всех эмоциях, которые вызывает жизнь в карантине и в основном в этом новом мире».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Charli XCX анонсировала будущий альбом CRASH, представив фрагменты некоторых треков в социальных сетях. Документальный фильм «Наедине друг с другом» появится в американских кинотеатрах 28 января 2022 года.

