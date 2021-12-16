Москва, , 12:24 — REGNUM На протяжении последних лет качество красной икры в России существенным образом ухудшилось. Об этом 16 декабря сообщает на своем сайте Роскачество.

Красная икра

«Повторное веерное исследование икры лососевых показало, что в икре с большой вероятностью могут оказаться кишечная палочка и другие микробиологические загрязнения, а также запрещенные консерванты и не заявленные в маркировке компоненты», — говорится в сообщении.

Также указывается, что специалисты Роскачества отметили, что за четыре года количество нарушающей обязательные требования безопасности икры лососевых пород рыб увеличилось с 31% до 81%.

При этом уточняется, что в красной икре 15 торговых марок была обнаружена кишечная палочка, в шести — превышение уровня микробной обсемененности и еще в двух — опасный консервант уротропин.

«Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов», — поясняется в сообщении.

Кроме того, в ряде образцов был найден краситель, который может негативно повлиять на активность и внимание детей. При этом в Роскачестве отметили, что качество продукта в том числе зависит от условий контракта и в случае если таковые являются жесткими, микробиология проверяется продукции и со стороны производителя, и со стороны торговой сети.

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