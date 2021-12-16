Москва, , 12:24 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя вынесение судом Берлина вердикта по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и высылку российских дипломатов из Германии, заявила, что карикатурность под видом поддержки демократии на Западе очевидна, и она пугает.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

3Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Берлине признал российского гражданина Вадима Соколова виновным в убийстве в 2019 году в столице Германии грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. После этого власти Германии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.

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