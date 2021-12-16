Чита, 16 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Власти Забайкалья увеличивают финансирование на содержание автомобильных дорог в Чите. Об этом сегодня, 16 декабря, со ссылкой на министра финансов региона Веру Антропову сообщает пресс-служба краевого правительства.

Правительство Забайкальского края Дороги в Чите

«Сумма увеличится более чем на треть. Если в 2021 году мы на эти цели предусмотрели 130 миллионов рублей, то теперь на содержание городских дорог планируется ежегодно направлять 180 миллионов рублей», — уточнила Вера Антропова на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания Забайкальского края.

Министр финансов добавила, что благодаря федеральным субсидиям в 2022 году объём дорожного фонда будет увеличен на 1,7 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания Забайкальского края рекомендовали к рассмотрению во втором чтении проект закона о бюджете региона на 2022 год и плановый период двух последующих годов. Сам бюджет будет дефицитным и, судя по комментариям надзорных органов — проблемным.

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