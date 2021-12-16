Москва, , 12:23 — REGNUM Вероятность того, что в РФ легализуют криптовалюты, невелика, но серьезные сдвиги возможны в том случае, если западные страны применят сверхжесткие санкции против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич.

Криптовалюта

«Вероятность легализации данной отрасли в РФ в ближайшее время невелика. Серьезные сдвиги в данной области возможны только в случае принятия сверхжестких санкций против РФ со стороны западных стран. В этом случае в числе защитных мер возможен рост интереса государства к криптовалютам с целью обхода санкций», — сказал Лукасевич.

При этом он призвал четко различать понятия криптовалют и цифровых финансовых активов на основе технологии блокчейна.

«Легализация криптовалют связана с рядом проблем различного характера, при этом польза для экономики, участников рынка и государства от этого сомнительна, за исключением узкой группы активных майнеров и их интересов, поскольку стоимость криптовалют не имеет под собой экономической базы и не обеспечена конкретными активами, — сказал Лукасевич. — Другой вопрос — цифровые финансовые активы, которые используются отечественными компаниями уже сейчас и в перспективе вытеснят существующие виды «традиционных» финансовых активов».

Их развитие и распространение, как полагает экономист, безусловно будет позитивно влиять на экономику РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что риски, связанные с легализацией криптовалют, можно снизить за счет детального регулирования.

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