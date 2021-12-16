Самара, , 12:39 — REGNUM Новый этап строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии начинается в Самаре. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Автомобильная развязка Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР

На стройплощадку эстакады уже доставили первую балку пролета будущего путепровода, длина которого составит 575 метров.

«15 декабря 2021 года была привезена первая балка 24 метра длиной. Всего балок на путепроводе будет 576 штук. Приступили к подготовительным работам по монтажу. Планируем начать монтаж в ближайшие дни. Пролёт будет состоять из двух частей — две полосы движения. На каждую полосу — восемь балок, всего — 16 балок на пролет», — приводит пресс-служба слова начальника участка строительства развязки Романа Веденина.

Отмечается, что работы на этом объекте идут с опережением графика. Рабочие намерены до конца года завершить бурение свай под фундаменты опор. Из 296 свай, которые были запланированы по проекту, осталось смонтировать восемь штук.

«Сейчас мы начинаем важнейший этап в строительстве, один из самых главных — это монтаж железобетонных балок. Изначально графиком предполагалось начало этих работ на май 2022 года, но с учетом опережающих темпов производства работ нам удалось начать этот процесс уже в этом году», — приводит пресс-служба слова заместителя директора строительной компании Алексея Зотова.

Сейчас на объекте работают порядка трехсот человек и около 50 единиц техники. Работы ведутся круглые сутки. Уже закончены работы по переустройству сетей водоотведения, водоснабжения, новой теплотрассы. На 20% выполнено переустройство ливневой канализации.

Согласно контракту, завершить работы нужно до конца 2023 года.

«Вести строительство капиталоемких объектов с опережением сроков стало возможным благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. В уходящем году самарскому региону выделили 4 млрд 700 млн рублей в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строительные работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».