Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от COVID-19 скончались 34 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 39 до 86 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 76 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждено 9245 случаев смерти от COVID-19.

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