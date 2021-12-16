Диетолог рассказал о простом способе похудеть
Лондон, 16 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Поздний ужин способствует набору веса, поэтому коррекция графика питания поможет похудеть. Об этом заявил британский диетолог доктор Майкл Мосли, пишет Daily Express.
По словам диетолога, ужинать следует не позже 19:30. Это подтверждено исследованием британского Ноттингемского университета и Тегеранского университета медицинских наук в Иране, которое заняло 12 недель.
На протяжении этого срока 82 женщины с избыточным весом питались по программе похудения, но так, что количество калорий в их рационе было одинаковым, а время последнего приёма пищи — разным. Половина участниц эксперимента ужинала до 19:30 вместо прежних 22 часов.
Все женщины похудели через 12 недель, но вес тех, кто ужинал раньше, уменьшился в среднем на семь килограммов, а вес остальных — менее чем на пять.
«Они также потеряли лишний дюйм в талии и значительно улучшили уровень холестерина и жиров в крови», — добавил диетолог.
Доктор, ссылаясь на исследователей, пояснил, что поздние ночные ужины могут влиять на гены, контролирующие «блокировку» тела. В результате возрастает риск развития ожирения и диабета второго типа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосли посоветовал ежедневные ванны с горячей водой, физическую нагрузку и дыхательные упражнения для понижения давления.
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