Москва, 16 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing 777 столкнулся с автомобилем в аэропорту «Шереметьево». Об этом 16 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Шереметьево»

По словам источника, пассажирский самолёт столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки. В результате автомобиль опрокинулся на бок, пострадал водитель. Лайнер оказался повреждён, но находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Воздушной судно должно было отправиться в Канкун (Мексика).