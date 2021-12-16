Смоленск, , 12:20 — REGNUM Более 500 вопросов поступило на «Прямую линию» с губернатором Смоленской области Алексеем Островским за два с половиной часа эфира 15 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский Пресс-служба администрации Смоленской области

«Прямая линия» смоленского губернатора состоялась в режиме видеоконференцсвязи. В ней приняли участие жители региона, а также журналисты. Алексей Островский в течение двух с половиной часов отвечал на наиболее часто задаваемые вопросы граждан, также он подвёл итоги социально-экономического развития региона в уходящем году. Во время прямого эфира на прямой связи находились представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

К началу прямого эфира Центр управления регионом Смоленской области собрал более 440 комментариев от пользователей в социальных сетях, наиболее активными стали жители Смоленска, Смоленского и Ярцевского районов. Тематика вопросов была самой разной, но наиболее часто жители поднимали темы COVID-19 и действующих ограничительных мер, также интересовало образование, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство.

Трансляция прямой линии велась в эфире телеканала «Регион 67» и радиостанции «Смоленская Весна», онлайн-трансляцию на странице «Смоленская область» в социальной сети «ВКонтакте» просмотрели более 149 тысяч человек. Задавать вопросы губернаторы могли во время прямого эфира в комментариях к онлайн-трансляции в социальной сети, а также дозвонившись на «горячую линию». Также в эфире звучали видеовопросы смолян. За 2,5 часа прямой линии в режиме реального времени в адрес губернатора поступило более 500 вопросов.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, все вопросы, которые не поднимались в ходе прямого эфира будут направлены в органы исполнительной власти и местного самоуправления, смоляне получат на них адресные ответы.